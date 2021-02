Arrestation de l’ex-ministre Aminata Lo Dieng : son parti exige sa "libération immédiate"

L’ancienne ministre du Tourisme sous le régime de Me Abdoulaye Wade, arrêtée dans la soirée de jeudi, sera déférée au parquet ce lundi. Aminata Lo Dieng est poursuivie pour "non-respect du couvre-feu, outrage à agents entre autres délits". Son parti, Alliance Patriotique Pour L'émergence Et Le Libéralisme Apel3j, exige sa "libération immédiate et sans condition".



Ibrahima Diassé, administrateur dudit parti, regrette pour le dénoncer l’arrestation « arbitraire » de leur militante. « On a demandé aux militants et aux militantes de se regrouper aux fins d’exiger sa libération immédiate et sans condition », a-t-il déclaré.



M. Diassé a tenu à rétablir la vérité sur les conditions dans lesquelles Mme Dieng a été arrêtée.



« ll faut réfléchir. Sur le plan communicationnelle, on a dénaturé les faits parce que ce qui a amené l’histoire telle qu’elle est relatée n’est pas la même », a-t-il déploré sur la Rfm.



Avant d’expliquer : « Aminata accompagnée de son enfant à 21 heures, comment un enfant de 11 ans, faut-il l’amener dans une gendarmerie, elle est excédée ».



Quand on a un seul enfant qui est âgé de 11 ans qu’on te malmène avec lui, tu es excédé. Et comme ça, elle a claqué. Elle n’était pas dans son assiette en ce moment-là. S’aurait été, elle se porte bien, elle est sous charme. Elle est une femme imperturbable ».