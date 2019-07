Arrestations Guy Marius et Adama Gaye: le mouvement "Reccu Fal Macky" s'érige contre "une dictature rampante"

L’arrestation de l’activiste Guy Marius Sagna et dernièrement du journaliste Adama Gaye par la Division des investigations criminelles (Dic) continue de susciter une vague d’indignations. A l’instar des organismes de défense des droits de l’Homme, de certains politiciens, le mouvement "Reccu Fal Macky (Regrette avoir élu Macky)" s’invite également dans la polémique. Ce, pour dénoncer ce qu’il appelle un « Etat autoritaire », dont fait preuve le régime de Macky Sall.



« Chers compatriotes, l’heure est grave. Macky Sall et son régime veulent installer un Etat autoritaire, ce n'est plus un doute, c’est devenu clair maintenant, les arrestations arbitraires de Guy Marius Sagna et Adama Gaye l'ont aisément montré », lâche Abou Mbaye Président du Mouvement « Reccu Fal Macky » dans un communiqué parvenu à PressAfrik.



Mieux, le sieur Mbaye, par ailleurs membre du CRD avec l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye de souligner qu’« au moment où les Sénégalais attendaient des éclaircissements sur l'affaire Bbc incriminant son frère, Macky Sall procède à des arrestations tous azimuts pour étouffer l'affaire. (...) Il l'a montré par son désintéressement à rendre claires les enquêtes mais aussi la manipulation de la justice en commençant par le procureur considéré comme un membre de l'Apr, il est la marionnette de Macky qui lui dicte l'arrestation de ses adversaires ainsi que des activistes, au moment où les voleurs de la République sont libres, alors que leurs délits de vol flagrants sont encore d'actualité. »



Cependant le mouvement alerte sur le régime qui selon eux, « ne peut pas rendre émergent ce pays. Tout ce qu'il peut c’est mettre en place une dictature émergente pour permettre à la dynastie Faye-Sall de spolier nos ressources financières ainsi que notre pétrole et notre gaz ». Ainsi, il demande «à tous les Sénégalais de s'ériger en bouclier contre cette dictature rampante. »