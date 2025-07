Coupe du maire de Kolda : un appel à la non-violence et à la citoyenneté pour le second tour

Le comité d'organisation de la coupe du maire de Kolda a lancé un vibrant appel à la non-violence et au fair-play à l'occasion du tirage au sort du second tour de cette édition 2025. La cérémonie officielle s’est tenue dans la salle des délibérations de l’hôtel de ville en présence du coordonnateur du tournoi, Faya Cissé, des membres de la commission sportive et des représentants des équipes qualifiées.



Ce second tour promet d’être palpitant avec 64 équipes en lice, réparties pour 32 rencontres à élimination directe. Mais au-delà de la compétition sportive, l’organisation mise cette année sur des valeurs citoyennes et environnementales.



Parmi les innovations majeures, le comité a annoncé la mise en jeu d’un trophée du quartier le plus propre. Cette distinction vise à récompenser les Associations sportives et culturelles (ASC) qui se seront particulièrement illustrées dans la lutte contre l’insalubrité. « Nous voulons faire de cette coupe une tribune d’expression du civisme et de l’engagement communautaire », a déclaré Faya Cissé, insistant sur le rôle social des jeunes dans l’amélioration du cadre de vie.



Autre initiative forte : les équipes participantes prendront part activement à la campagne de reboisement, en collaboration avec les autres acteurs locaux. Cette dimension environnementale vient renforcer l’impact du tournoi au-delà du terrain.



En appelant au calme et au respect des règles, les organisateurs veulent garantir un bon déroulement de la compétition. « Le sport doit rester un vecteur d’unité, pas un prétexte à la violence », a martelé le coordonnateur.



La Coupe du maire s’impose ainsi comme un événement sportif, mais aussi comme un levier de mobilisation citoyenne au service du développement local.