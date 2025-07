CAN Féminine 2025 : Le Sénégal s’incline face au Maroc et devra attendre pour la qualification en quarts

L’équipe nationale féminine du Sénégal s’est inclinée face au Maroc (1-0), ce samedi, lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) féminine 2025.



L’unique but de la rencontre a été concédé suite à une erreur de la gardienne sénégalaise, Adji Ndiaye. En fin de première période, alors qu’elle tentait de relancer le jeu après un corner marocain, la portière des « Lionnes » a violemment heurté l’attaquante adverse d’un coup de coude. Après recours à l’assistance vidéo (VAR), l’arbitre a sifflé un penalty en faveur du Maroc et sanctionné la gardienne sénégalaise d’un carton jaune. Le pénalty transformé a scellé le score final (1-0).



Cette défaite oblige désormais les « Lionnes » à patienter pour connaître leur avenir dans la compétition, en attendant les résultats des autres groupes.