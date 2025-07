Affaire Badara Gadiaga : Tahirou Sarr dénonce une « arrestation injuste » et appelle Sonko à l'apaisement

Face à la presse ce samedi 12 juillet 2025, le député Tahirou Sarr a dénoncé l’arrestation du chroniqueur Badara Gadiaga, qu’il juge « arbitraire et injuste » d’un système répressif toujours en place.



« Le système n’a pas changé : on continue de faire taire les citoyens. Le cas de Badara Gadiaga en est l’exemple parfait. Il a été arrêté injustement. Aujourd’hui, je constate qu’il n’y a pas de procureur de rupture », a déclaré le leader du parti « Les Nationalistes ».



Tahirou Sarr appelle le Premier ministre Ousmane Sonko à adopter une posture plus rassembleuse : « Il devrait tenir un discours conciliateur et fédérateur, plutôt que de laisser s’installer les tiraillements ».



Le parlementaire a également interpellé le président Bassirou Diomaye Faye, l’exhortant à faire libérer le chroniqueur de la TFM. À ses yeux, l’échange houleux entre Amadou Ba (Pastef) et Badara Gadiaga ne devait en aucun cas se retrouver devant la justice.