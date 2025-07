Le diocèse de Saint-Louis accueille son nouvel évêque, Mgr Augustin Simmel Ndiaye

Le diocèse de Saint-Louis a officiellement accueilli ce samedi 12 juillet 2025 son nouvel évêque, Monseigneur Augustin Simmel Ndiaye, lors d’une messe d’ordination épiscopale célébrée à la place Baya (anciennement place Faidherbe). Cet événement majeur pour l’Église catholique sénégalaise s’est déroulé en présence d’importantes figures religieuses et institutionnelles, rapporte RTS.sn.



Présidée par Mgr Benjamin Ndiaye, archevêque émérite de Dakar, la cérémonie de consécration a également réuni Mgr Raphaël Dabiré (Burkina Faso), Mgr Victor Ndione (Mauritanie), le Nonce apostolique Mgr Waldemar Sommertag, ainsi que plusieurs évêques et prêtres venus du Sénégal et de la sous-région.



Dans son message d’accueil, relayé par la RTS, Mgr Augustin Simmel Ndiaye a exprimé sa « gratitude, sa confiance et son espérance » en communion avec l’ensemble du diocèse et ses prédécesseurs. Il a réaffirmé son attachement à la mission confiée par le Pape François et son engagement envers « l’espérance synodale », saluant l’élan de foi qui l’entoure.



Plusieurs personnalités civiles étaient également présentes, dont le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique Jean Baptiste Tine, le gouverneur de la région de Saint-Louis Al Hassan Sall, et d’autres autorités administratives. La foule des fidèles, venue de toutes les régions du Sénégal et au-delà, témoignait de la ferveur populaire autour de cet événement spirituel et symbolique.



Nommé par le Pape François en avril dernier, Mgr Augustin Simmel Ndiaye succède à Mgr Ernest Sambou, qui a dirigé le diocèse de Saint-Louis de 2003 à 2023. Depuis la démission de ce dernier, l’intérim était assuré par Mgr André Guèye, alors évêque de Thiès, récemment promu archevêque de Dakar.



Né le 2 janvier 1959 à Fadiouth, dans le département de Mbour, Mgr Ndiaye a été ordonné prêtre le 9 avril 1983, après un cursus en philosophie et en théologie au Grand Séminaire interdiocésain François Libermann de Sébikhotane. Docteur en droit canonique, il a notamment été curé de la cathédrale de Dakar, Recteur du Grand Séminaire, puis Recteur de l’Université catholique de l’Afrique de l’Ouest (UCAO) jusqu’à sa nomination.



Erigé en 1966, le diocèse de Saint-Louis est l’un des sept diocèses que compte le Sénégal. Il couvre un territoire vaste et stratégique comprenant les régions de Saint-Louis, Louga et une partie de Matam. La prise de possession canonique de Mgr Ndiaye marque le début d’un nouveau chapitre pour ce diocèse historique, appelé à relever de nombreux défis pastoraux.