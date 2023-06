Arrestations et Rappels d’agents du Trésor: le SUTT dénonce et met en garde

L’Inspecteur du Trésor Olivier Boucal, également président du mouvement « Goudomp Debout » arrêté mardi dernier à l'AIBD a été acheminé à la Section de recherches de Colobane. Il est accusé d’être lié aux récentes manifestations dans cette partie du pays. Un autre agent du Trésor a été également arrêté et deux autres qui servait dans les consulats généraux du Sénégal à l’étranger ont été rappelés par le ministère des Affaires étrangères.



Le Syndicat Unique des Travailleurs du Trésor (SUTT) a fait un communiqué pour dénoncer et mettre en garde. Il dit prendre acte de « (…)l'arrestation de deux collègues travailleurs du Trésor (un inspecteur et un contrôleur du Trésor) pour supposé appel à l'insurrection; la prise d'actes, de la part du ministre des affaires étrangères, portant RAPPEL à l'administration centrale avec invitation de regagner DAKAR dans les meilleurs délais, de trois (3) collègues (deux contrôleurs et un inspecteur du Trésor), payeurs à l'étranger en poste dans des représentations diplomatiques » et « exprime toute sa solidarité, sans conditions, aux cinq collègues concernés »



Ainsi, le « SUTT rappelle son attachement indéfectible à la garantie de la libre expression des opinions, fussent - elles politiques, conformément aux lois et règlements qui régissent l'administration »



Le SUTT dit enfin suivre de très près l'évolution de ces dossiers et « se réserve le droit d'engager toute action allant dans le sens de la protection des droits et libertés fondamentales des travailleurs du Trésor garantis par la constitution ».