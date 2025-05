Réforme du CFEE et du BFEM, problème de l’Etat civil, suppression de l'entrée en 6e : les mesures prises par le PM Ousmane Sonko

A. RAPPEL DES MESURES USUELLES



POUR LE CONVOYAGE, LA SECURISATION DES EPREUVES, DES CENTRES D’EXAMENS, DES CANDIDATS ET DES PERSONNELS



J’engage le Ministre des Forces Armées, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, en rapport avec les Ministres chargés de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle et des collectivités territoriales à assurer la sécurisation coordonnée de tout le processus d’organisation des examens et concours (lieux de conception et de stockage des épreuves, circuits de distribution des épreuves, personnels, centres d’examens), en mobilisant les forces de sécurité sur l’ensemble du territoire.



J’engage le Ministre des Forces Armées, le Ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, en relation avec le Ministre en charge de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle et de l’Enseignement supérieure à assurer la mise à disposition de la logistique nécessaire pour le transport sécurisé des épreuves du Baccalauréat et de la Formation professionnelle, ainsi que des élèves et des personnels (signature de conventions avec les écoles, mise en place de départs spécifiques pour élèves, renforcement des lignes régulières).



CONDITIONS D’ORGANISATION DES EXAMENS, GESTION DE L’ENVIRONNEMENT DES CENTRES D’EXAMEN ET DES CANDIDATS A BESOINS SPECIFIQUES



J’engage le Ministre des Finances et du Budget à garantir la disponibilité à temps des ressources financières nécessaires pour la livraison des intrants de qualité (imprimés spéciaux, consommables informatiques et de reprographie) et le paiement à temps de toutes les indemnités liées aux différents examens et concours (déplacement, surveillance, correction).



J’invite les Ministres en charge de l’Energie, de l’Hydraulique et de l’assainissement, de l’Énergie, du Numérique et de la Santé, en relation avec les Ministres chargés de l’organisation des examens et concours, le Ministre chargé des Collectivités territoriales, le Directeur général du Service civique national et les Associations de parents d’élèves à assurer :

la mise à niveau des centres d’examen par l’approvisionnement en eau et la mise hors délestage des centres d’examen, la mise sur pied d’un dispositif de prévention des inondations au niveau des centres d’examen durant toute la période des examens scolaires et la disponibilité de la connexion à Internet ;

la prise en charge sanitaire adéquate des candidats et des personnels mobilisés.



J’engage le Ministère de l’Éducation nationale, le Ministère de l’Enseignement supérieur, le Ministère de la Formation professionnelle, en relation avec le Ministre de la Santé et de l’Action sociale à :

adapter les épreuves des examens et concours à chaque type de handicap : dispositif de transcription en braille des épreuves pour les candidats non-voyants, agrandissement de la police d’écriture pour les candidats mal-voyants) ;

veiller à l’application du tiers temps pédagogique pour les candidats en situation de handicap ;

mettre en place un dispositif complet d’accueil et d’accompagnement dans les centres d’examen, comprenant des mesures spécifiques pour les candidats en situation de handicap (garantissant l’accessibilité et les aménagements nécessaires).



J’engage le Ministre de l’Éducation nationale, en rapport avec les Ministres chargés de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle à :

mettre en œuvre une stratégie de communication et de sensibilisation des candidats et des parents d’élèves sur l’interdiction de l’usage et de la possession du téléphone portable et de tout appareil connecté ou assimilé dans les centres d’examen, sur la triche, la fraude et leurs conséquences.

déployer un système d’alerte et de contrôle anti-fraude, à tous les niveaux, intégrant des outils de détection et des protocoles de réaction rapide ;

mettre en place un dispositif de contrôle et de récupération sécurisée des téléphones et appareils assimilés à l’entrée des centres d’examen ;

à traiter avec une attention particulière, les éventuels cas de fraude et de triche.



B. MESURES EN COURS D’EXECUTION A FINALISER



Les mesures ci-après issues des réunions interministérielles de l’année 2024 ont fait l’objet d’un début d’exécution. Toutefois, j’insiste sur la nécessité d’accélérer leur mise en œuvre, afin de stabiliser définitivement le process d’organisation des examens scolaire.



J’engage le Ministre des Finances et du Budget, en relation avec les Ministres chargés de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, des collectivités territoriales à mobiliser les ressources techniques et financières nécessaires pour la prise en charge correcte des besoins d’organisation des examens et concours : acquisition suffisante d’intrants et de matières d’œuvre, mode opératoire de paiement digitalisé des frais d’examen, etc.



J’engage le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, en relation avec le Ministre des Finances et du Budget, à poursuivre le processus de révision du statut juridique de l’Office du Baccalauréat en le dotant d’une autonomie administrative et financière.



J’engage le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, en relation avec le Ministre de la Formation professionnelle et technique à :

finaliser le cadre national de certification ;

mettre en place un dispositif de suivi et d’évaluation de la qualité des examens professionnels, en impliquant les acteurs du monde du travail pour garantir l’adéquation des certifications avec les besoins du marché de l’emploi.



J’engage le Ministre de la Formation professionnelle, en relation avec les partenaires sociaux et les structures représentatives des apprenants, à accélérer le processus de révision des textes pour la suppression des notes éliminatoires de certaines épreuves des examens et concours de l’enseignement technique et professionnel.



J’engage le Ministre de l’Éducation nationale, en rapport avec le Ministre des Finances et du Budget et le Ministre de la Fonction publique, pour assurer un traitement diligent des projets d’arrêtés d’admission au CEAP et au CAP, à :

finaliser la mise en place de la plateforme xpv.education.sn ;

mettre en place et à rendre fonctionnel le Guichet unique.



J’engage le Ministre de l’Éducation nationale, à opérationnaliser la mesure relative à l’impression des épreuves des examens et concours nationaux par l’Imprimerie nationale du Sénégal et l’Imprimerie du Ministère de l’Education nationale (IMPRIMEN).



C. SUR LA PROBLEMATIQUE DE L’ETAT CIVIL SCOLAIRE



Je note la synergie développée par les départements ministériels impliqués, notamment les Ministères en charge des Collectivités territoriales, de la Justice, de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur. J’insiste sur la résolution définitive de cette question de l’état civil qui porte atteinte aux droits élémentaires des enfants.



D. MESURES NOUVELLES

J’engage le Ministre de l’Education nationale à examiner l’opportunité :

d’appliquer la gestion du CFEE dans le centre à partir de la session de 2026 ;

de créer le CFEE et le BFEM Arabe ;

de supprimer le concours d’entrée en classe de Sixième ;

de réformer le système d’évaluation dans le cycle fondamental (CFEE, BFEM), en lien avec la révision des curricula ;

d’académiser l’organisation du BFEM.



J’invite le Ministre de l’Education nationale à examiner la possibilité d’accompagnement le secteur privé de l’Education affecté par le recrutement spécial de 2000 enseignants en 2025.



J’engage le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, en rapport avec les Ministres chargés de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Formation professionnelle et des Collectivités territoriales, à organiser des Comités régionaux de Développement, des Comités départementaux de développement de préparation et d’évaluation des examens scolaires.





SUIVI EVALUATION



J’engage le Ministre, Secrétaire général du Gouvernement, en relation avec les ministres chargés de l’Enseignement supérieur, de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle à :

assurer le suivi de la mise en œuvre des décisions issues de cette rencontre interministérielle, et à me faire le compte rendu régulier ;

procéder à l’évaluation systématique de l’organisation des examens de fin d’année, en mettant le focus sur les facteurs d’échec, les bonnes pratiques dans les stratégies d’accompagnement scolaire et d’organisation des évaluations formatives et sommatives ;

assurer un suivi de la question spécifique de l’Etat civil scolaire à travers une rencontre d’évaluation à laquelle toutes les parties prenantes devront prendre part.