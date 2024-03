Arrestations, rafles systématiquement, brimades : Y en a marre dénonce des "graves violations des droits de l'homme"

Le mouvement Y en a marre a dénoncé cette façon de faire de la politique consistant à « bâillonner, à jeter en prison d'honnêtes citoyens dans des conditions inhumains et refuser d'ouvrir des enquêtes pour clarifier les décès de dizaines de citoyens et finir par jouer les sapeurs-pompiers ».



Nous en parlons moins, mais selon Aliou Sané, ex détenu politique libéré de prison récemment, « la condition des détenus arbitraires est un drame national. Beaucoup parmi les prisonniers politiques traîneront à jamais des séquelles physiques, psychologiques de leur séjour carcéral ».



En croire au mouvement, « c’est tout cela que la loi d’amnistie compte nettoyer ».



Y en a marre souligne que le monde entier est témoin des meurtres commis à sang-froid et en plein jour contre des manifestants non armés. « Oui, le monde entier est témoin des graves violations des droits de l'homme et abus occasionné par des arrestations, rafles systématiquement, brimades et mètres à travers tout le pays depuis 3 ans. Des manifestants non armés ont été abattus de sang-froid au grand jour, d'autres ayant subi de blessures graves se retrouvent handicapés à jamais », a dénoncé le mouvement.



Et de renchérir : « Que dire des cas de tortures dont le symbole le plus parlant est le jeune pape Abdoulaye Touré. Comme si cela ne suffisait, près d’un millier de citoyens ont été arrêtés et jetés en prison à Dakar et partout au Sénégal sans aucun fondement légal. Car des charges ont été monté de toutes pièces par un mécanisme de banditisme d’Etat ».



Pour ces activistes, « aucune loi ne peut absoudre les crimes internationaux notamment la torture, les traitements cruels et dégradants qui sont aussi imprescriptibles ».