Arrestations tous azimuts : Thierno Alassane Sall parle de persécution et exprime sa sympathie à Bougane Gueye

Ces derniers jours on notes des interpellations de bon nombre de citoyens pour divers délits. Ce mardi, l’opposant Bougane Gueye Dani a reçu à son tour une convocation venant rallonger ainsi la liste. Une interpellation de trop pour Thierno Alassane Sall qui dénonce une persécution.



Dans une note, le député de la 13emme législature souligne que « Ceux qui ont littéralement inondé l'Assemblée nationale de discours injurieux, utilisé à outrance la Presse pour des attaques très souvent détestables, cherché systématiquement à dénigrer d’honnêtes citoyens, sont allergiques à la critique ».



Pour Thierno Alassane Sall « les opposants » pour parler des nouvelles autorités en place, « qui ont usé jusqu'à la limite de l'acceptable de la liberté d'expression sont ceux qui, une fois au pouvoir, s'emploient à bâillonner la liberté ».



Face à cette situation, TAS dit exprimer toute sa sympathie à Bougane Gueye et tous ceux qui subissent la persécution d’un régime qui glisse dangereusement vers la politisation de la République.



Le parlementaire de conclure sa note sous forme de leçon de morale : « On ne peut vouloir exporter la démocratie et la liberté d'expression dans l'espace CEDEAO tout en traquant sans répit chroniqueurs, journalistes et hommes politiques, dans son propre pays ».