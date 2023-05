Arrêt sur images: Khalifa Sall et la poignée de main avec le président Macky Sall

Une image vaut mille mots, dit-on ! Cette citation de Confucius prend tout son sens devant l'actualité politique sénégalaise, marquée ces derniers jours par l'appel au dialogue du président Macky Sall à l'opposition.



En effet, ce jeudi, lors de l'ouverture du Forum mondial sur l'économie sociale et solidaire, une image de Macky Sall et de l'opposant Khalifa Abacar Sall charrie tous les commentaires. Sur cette photo, l'on peut voir le chef de l'Etat Macky Sall, en poignée de main avec Khalifa Ababacar Sall. Sourire large. Sur l'arrière photo, l'on aperçoit le maire de Dakar, Barthélémy Dias et son prédécesseur, Sokham Wardini.



Une ambiance aux allures annonciatrice d’un dialogue entre les acteurs politiques.



Rappelons que Khalifa Ababacar Sall, qui était l'invité de notre confrère Pape Alé Ndiaye a indiqué que tout ce qui l'intéressait c'est de participer à la prochaine présidentielle. A quel prix ? Si l'on sait que l'ancien maire de Dakar n'est pas éligible en raison de sa condamnation de 5 ans dans l'affaire dite caisse d'avance.