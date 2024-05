Arrêtée avec 25 millions F Cfa en liquide, la fille de Mansour Faye libre après avoir "corrompu" deux policiers

Aïssatou Faye a-t-elle graissé la patte à deux policiers ? Tout semble l’affirmer car la fille de l'ancien ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a été arrêtée avec une forte somme d’argent par deux éléments de la police en service à Kébémer (nord-ouest ). Ces derniers l'ont relâché en contrepartie "d'une forte somme d'argent".



Tout est parti d’un contrôle de routine de la circulation. Les hommes en bleu ont découvert dans le véhicule de la jeune entrepreneuse des dizaines de millions de nos francs.



Pour se tirer d’affaire, Aïssatou Faye a, selon Bès-Bi "Le Jour", donné aux hommes en faction une importante somme d’argent. Autant dire, au prix de sa libération. Mais l’affaire semble prendre une toute autre tournure pour les deux hommes car, mis au parfum de l’affaire, le père de la fille qui n’est rien d’autre que l’actuel maire de Saint-Louis (nord), Mansour Faye, s’est confié aux autorités policières.



Informée, la hiérarchie n’a pas tardé à sévir et a pris les mesures conservatrices contre les deux mis en cause en les suspendant. Et c’est le minimum, car le risque d’une radiation même plane sur leurs têtes. Parce qu’ils devraient selon les normes enquêter la fille pour savoir pourquoi elle se promène avec autant d’argent dans son véhicule, quelle est sa provenance et pour quelle utilisation ?



Toutes ces interrogations sont restées sans réponse autant dire qu’elle a soudoyé ces hommes. Quant à la fille, elle est libre comme le vent et s’occupe à ses occupations sans inquiétude.