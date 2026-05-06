Cameroun : Cavayé Yéguié Djibril est décédé à 86 ans, après 34 ans à la tête de l’Assemblée nationale

Au Cameroun, l’ancien président de l’Assemblée nationale, Cavayé Yéguié Djibril, est décédé ce mercredi 06 mai, à l'âge de 86 ans, à son domicile de Tokombéré, dans la région de l'Extrême-Nord, ont rapporté plusieurs médias locaux.



Après avoir dirigé l’Assemblée nationale pendant 34 ans (1992-2026), Cavayé Yéguié Djibril a été remplacé le 17 avril dernier par Théodore Datouo. Depuis plusieurs années, il avait des soucis de santé et avait déjà fait l’objet d’évacuation sanitaire d'urgence en Suisse.



Ce décès du proche du Président Paul Biya intervient après celui de Marcel Niat Njifenji, premier président du Sénat, qui est décédé le samedi 11 avril 2026 à Yaoundé, à l'âge de 91 ans. Ce dernier s'est éteint au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de la capitale des suites d'une longue maladie.



"Figure emblématique des institutions camerounaises, Cavayé Yéguié Djibril aura marqué l'histoire de notre Parlement par sa longévité, son sens de l'Etat et son attachement aux valeurs républicaines", a écrit sur ses réseaux sociaux Nourane Foster, députée du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (PCRN).

