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Kaolack : accusé de «branchement clandestin» d’eau, le maire Serigne Mboup répond à Sen’eau



Kaolack : accusé de «branchement clandestin» d’eau, le maire Serigne Mboup répond à Sen’eau
Le directeur général de la Sen'eau (chargée de l'exploitation et de la distribution de l'eau potable), Magatte Niang, avait accusé la mairie de Kaolack (centre-ouest) d’avoir fait un «branchement clandestin», après que sa structure a suspendu sa fourniture en eau pour une facture impayée de 216 millions FCFA.

Dans l’édition de ce mercredi du quotidien Libération, le maire incriminé, Serigne Mboup, a tenu à répondre au premier responsable de Sen’eau. «C’est un manque de respect et de considération envers les Kaolackois. Sen’eau est dans l’illégalité. Elle doit à la mairie plus de 3 milliards de Fcfa depuis 2015, suite à une délibération de l’ancienne maire Mariama Sarr », a assuré Serigne Mboup.

Il estime par ailleurs que cette affaire prend une tournure politique, invitant le Président Diomaye Faye et le Premier  ministre  Ousmane Sonko à se saisir du dossier.
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Charles KOSSONOU

Mercredi 6 Mai 2026 - 11:28


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