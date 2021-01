Arsenal: accord de principe pour rompre le contrat d'Ozil

Libre en juin prochain, Mesut Ozil aurait trouvé un accord de principe avec les Gunners pour mettre fin à son contrat dès le mois de janvier selon le site The Athletic.



Plus gros salaire du club londonien le meneur de jeu allemand d'origine turque n'a pas joué le moindre match cette saison et aurait encore pu prétendre à près de 7,8 millions d'euros jusqu'en juin.



Devenu indésirable à Arsenal, Mesut Ozil devrait rapidement s'envoler pour la Turquie et s'engager avec son club de coeur du Fenerbahce. Le champion du monde 2014 se serait déjà entendu contractuellement avec le club stambouliote.



RMC Sport