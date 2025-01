Assainissement des finances publiques : le chef de l'État exhorte le Gouvernement à la poursuite des efforts

En Conseil des ministres, ce mercredi 08 janvier, le Chef de l’Etat a exhorté le Gouvernement à poursuivre les efforts d’assainissement des finances publiques, de maîtrise des dépenses publiques et, surtout, de lutte contre la vie chère et contre la hausse des prix des produits homologués. Ce qui, selon le chef de l'Etat passe par le renforcement de l’option de souveraineté alimentaire et la révision de la politique de gestion des approvisionnements nationaux notamment en hydrocarbures, denrées et produits de consommation courante.



Par ailleurs, il a appelé à accorder une importance primordiale à la relance

de l’économie nationale à travers :

1- l’amélioration de l’environnement des affaires ;

2- le développement du secteur privé local avec la promotion de «champions

industriels nationaux» ;

3- la montée en puissance de l’investissement productif avec le financement innovant

et l’exécution rapide des projets prioritaires dans tous les secteurs conformément à

l’Agenda national de Transformation.