Assainissement : la Sonaged se déploie à Sédhiou

La société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) continue de déployer ses tentacules. La ville de Sédhiou vient de réceptionner deux plateformes de décharge et du matériel de nettoiement. Ce matériel constitue un appui aux cinq points de regroupement normalisés dans la commune de la capitale du Pakao. La mise à disposition de ce matériel et logistique de nettoiement s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme prioritaire de propriété (3p) du Projet pour la promotion de la gestion intégrée et de l’économie des déchets solides au Sénégal (PROMOGED).



« Au total, deux plateformes de décharge, cinq points de collecte et une cinquantaine de poubelles et caisses polybennes de 16 m³ ont été réceptionnés en bon état pour améliorer les conditions de travail des agents du nettoiement du Pakao », a déclaré Mbaye Fall Diallo, coordonnateur des délégués de SONAGED. Selon Mbaye Fall Diallo, l’objectif poursuivi est « d’améliorer les conditions de décharge des déchets et assurer le service de gestion des déchets à tout moment ».

Cette nouvelle collaboration entre la SONAGED et la commune de Sédhiou est une satisfaction de part et d'autre. Ainsi souligné par Mamadou Abdoulaye Haidara, ingénieur en génie civile au PROMOGED,

« c’est un satisfecit pour ces réalisations en termes technique et environnemental. Le travail est bien fait ».