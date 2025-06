Préparation CHAN 2024 : Souleymane Diallo dévoile une liste de 28 joueurs

L’équipe nationale locale du Sénégal se prépare pour le CHAN 2024 prévue du 2 au 30 août en Ouganda, Tanzanie et Kenya. Le sélectionneur des « Lions » locaux, Souleymane Diallo, a publié ce vendredi 27 juin, une liste de 28 joueurs pour un regroupement interne à Toubab Dialaw du 30 juin au 11 juillet.



Le Sénégal évoluera dans le groupe B de cette édition du CHAN, aux côtés du Soudan, du Congo et du Nigeria.



Durant ce stage, le Sénégal disputera deux matchs amicaux contre la Guinée les 4 et 7 juillet prochains.