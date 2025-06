Accident du cortège du ministre du Tourisme et de l'Artisanat : quatre blessés dont deux graves

Un accident de la circulation a secoué le cortège du ministre du Tourisme et de l'Artisanat ce vendredi sur l'axe entre Dahra et Linguère. Le drame s'est produit à hauteur du village de Some, selon des informations de PressAfrik.



Le véhicule du Dage du ministère du Tourisme, de marque Prado, a dérapé avant de se renverser suite à l'éclatement des deux roues. Quatre personnes ont été blessées, dont deux grièvement. Les blessés graves, dont le Dage, ont été immédiatement évacués vers le district sanitaire de Dahra pour y recevoir des soins urgents.



Les ministres et leur délégation effectuaient une tournée dans le Pôle Nord au moment des faits. Les autorités locales et les services de sécurité se sont immédiatement mobilisés sur place pour sécuriser la zone et organiser les secours.