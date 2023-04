Assane Diouf placé en garde-à-vue : voici ce qu'il a dit aux enquêteurs

L'interrogatoire de Assane Diouf a pris fin tard samedi soir. Il s'est vu notifié une garde à vue notifiée pour « appel à l'insurrection et à la violence, offense au chef de l'Etat, atteinte à la sûreté de l'Etat, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, propagande de nature à inciter les citoyens à enfreindre les lois du pays, insultes par le biais d'un système informatique, injures publiques...», informe Me Khoureychi Bâ.



Assane Diouf a été interpellé dans sa tenue de travail va devoir passer le long week-end pascal au Commissariat du Plateau.



Sans entrer dans le secret de l'enquête, selon Me Bâ, Assane estime que la vidéo de l'espèce est très ancienne et qu'il avait été déjà arrêté, inculpé par le feu Doyen des Juges Samba SALL, avant d'être jugé et condamné pour les mêmes faits.



Il a tenu à marteler avec force son intention de porter formellement plainte contre X, identifié comme l'auteur malveillant de la rediffusion-anniversaire de cet élément.