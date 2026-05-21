Vol de huit chèvres à Nioro : un individu interpellé alors qu'il vendait les bêtes au foirail

Le Commissariat Urbain de Nioro a interpellé un individu pour un vol de bétail commis de nuit. Selon la Police nationale, l'affaire a débuté le 4 mai 2026, suite à une plainte contre X déposée au commissariat pour le vol de huit chèvres. L’exploitation d'un renseignement opérationnel a permis d'apprendre que, le dimanche 18 mai 2026, le suspect activement recherché par les services de police tentait de vendre du bétail au foirail de Keur Ayib.



Grâce à l’appui du Commissariat Spécial de Keur Ayib, le mis en cause a été rapidement interpellé, avant d'être pris en charge par les éléments de la Brigade de recherches (BR) de Nioro.



Lors de son interrogatoire, le suspect a nié être l'auteur du vol. Pour justifier la possession des bêtes, il a prétendu qu'un tiers l'avait chargé de les vendre au foirail de Nioro. Selon ses dires, il n’aurait découvert la provenance frauduleuse du cheptel qu'au moment de l'intervention initiale de la Brigade de recherches, venue récupérer les animaux.



Pris de panique à ce moment-là, il avait abandonné le bétail sur place pour prendre la fuite. Pensant que l'affaire était tombée dans l'oubli, il avait repris ses activités de commerce de bétail en toute tranquillité, jusqu'à sa capture surprise le 18 mai. Sur les huit chèvres initialement dérobées, quatre ont pu être récupérées et restituées.