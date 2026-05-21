Sajef : 220 000 dollars investis pour digitaliser 27 GIE féminins au Sénégal

Oxfam Sénégal et Université numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK) ont clôturé jeudi à Dakar le projet Sajef, une initiative de soutien numérique à l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes menée à Mbour et Saint-Louis avec l’appui financier de la Internet Society Foundation (ISOC).
Doté d’un budget de 220 000 dollars, le projet visait à renforcer les compétences numériques des jeunes et à développer des solutions digitales adaptées aux besoins des groupements d’intérêt économique (GIE) féminins. Une étude menée auprès de 27 GIE avait révélé de fortes difficultés liées à la commercialisation, à la communication digitale et à la gestion de la clientèle.
Pour y répondre, Oxfam et l’UN-CHK ont organisé des bootcamps et des phases d’incubation ayant permis à des jeunes entrepreneurs de concevoir des applications et services numériques pour les femmes entrepreneures.
Les initiateurs du projet ont salué une dynamique de co-création entre jeunes développeurs et femmes des GIE, tout en appelant à poursuivre les efforts pour assurer la pérennisation et l’extension des solutions numériques dans d’autres régions du Sénégal.
Doté d’un budget de 220 000 dollars, le projet visait à renforcer les compétences numériques des jeunes et à développer des solutions digitales adaptées aux besoins des groupements d’intérêt économique (GIE) féminins. Une étude menée auprès de 27 GIE avait révélé de fortes difficultés liées à la commercialisation, à la communication digitale et à la gestion de la clientèle.
Pour y répondre, Oxfam et l’UN-CHK ont organisé des bootcamps et des phases d’incubation ayant permis à des jeunes entrepreneurs de concevoir des applications et services numériques pour les femmes entrepreneures.
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