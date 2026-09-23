Assemblée générale de l'ONU : Abdel Fattah al-Burhan privé de visa américain sous conditions d'un cessez-le-feu

Le porte-parole du Département d’État américain, Tommy Pigott, a jeté un froid sur la légitimité du pouvoir soudanais en déclarant que ni les Forces armées soudanaises, ni les Forces de soutien rapide (RSF), ni leurs dirigeants ne représentent une gouvernance légitime pour le pays. Cette mise au point intervient alors que le chef de l'armée, Abdel Fattah al-Burhan, attend toujours son visa pour participer à l'Assemblée générale des Nations unies à New York.



L'administration américaine subordonne la délivrance du précieux document à l'acceptation par le général Burhan d'un cessez-le-feu de 90 jours proposé par Massad Boulos, conseiller américain pour les affaires arabes et africaines, selon les informations de Reuters. Face à ce blocage, les autorités de Khartoum dénoncent une atteinte au droit international et à la Convention des Nations unies, sollicitant l'arbitrage du secrétaire général de l'ONU, António Guterres.



Cette vive tension diplomatique s'inscrit dans le cadre du conflit dévastateur qui oppose depuis 2023 l'armée régulière de Burhan aux paramilitaires du général Hamdan Daglo, plongée meurtrière à l'origine de la plus grave crise humanitaire mondiale selon les instances internationales.