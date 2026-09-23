Rufisque : un agent d'opérateur télécom écroué pour le détournement de 707 000 FCFA sur un compte Mobile Money

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Rufisque (banlieue dakaroise) a déféré au parquet un agent d'un opérateur de télécommunications poursuivi pour «accès frauduleux à un système informatique, obtention d'avantages économiques et retraits frauduleux s'élevant à 707 000 FCFA. Les investigations font suite à une plainte déposée le 22 août 2026 par un client victime d'un siphonnage de son compte Orange Money, couplée à une procédure judiciaire engagée par la direction de l'entreprise affectée par ce manquement interne.



L'affaire remonte au 7 août 2026, date à laquelle la victime constate la désactivation subite de sa carte SIM. Absorbé par des travaux agricoles, l'usager attend le 22 août pour vérifier sa ligne et découvre que deux retraits non autorisés respectivement de 200 000 FCFA et 500 000 FCFA (augmentés de 7 000 FCFA de frais) ont été exécutés le soir même de la panne de sa puce, entre 21h03 et 21h12.



L'exploitation des réquisitions techniques par les enquêteurs de Rufisque met en lumière le rôle de l'agent télécom, qui avait recours à la procédure de Changement d'abonné (CA) pour dupliquer la carte SIM du client à son insu. Confronté à ces éléments matériels irréfutables, le mis en cause est passé aux aveux avant de restituer la totalité des fonds avec l'appui de ses proches. La direction de l'entreprise s'est constituée partie civile pour préjudice moral et financier, tandis que des investigations complémentaires se poursuivent pour identifier d'éventuelles autres puces piratées.