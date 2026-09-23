Renforcement de la tanière : Malang Sarr, Lamine Sy et Rassoul Ndiaye mis à la disposition de Patrick Vieira

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé, dans un communiqué rendu public ce mercredi 23 septembre 2026 à Maputo, la confirmation par la FIFA de l'éligibilité de trois joueurs binationaux pour représenter les équipes nationales du Sénégal. Cette décision fait suite aux démarches administratives menées par le secrétariat général de l'instance fédérale.



La FSF précise que la Chambre du Statut du Joueur du Tribunal du Football de la FIFA, par l'intermédiaire du juge unique Javier Vijande Penas, a accepté le changement d'association sportive de Malang Mamadou William Georges Sarr (né le 23 janvier 1999). Concernant Lamine Sy (né le 10 août 2002) et Rassoul Nader Ndiaye (né le 11 décembre 2001), n'ayant jamais évolué avec les sélections françaises A ou de jeunes, la FIFA a également entériné leur qualification sans décision formelle du Tribunal du Football. La Fédération sénégalaise de football s'est félicitée de cette homologation qui vient enrichir les options du sélectionneur national Patrick Vieira en vue des prochaines échéances, notamment les éliminatoires de la CAN TotalEnergies 2027.