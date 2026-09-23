Élections au Maroc : un test pour la confiance des jeunes en la politique

Restaurer la confiance

Les élections législatives au Maroc constituent un test pour le système politique, confronté à une jeunesse de plus en plus désenchantée et dont une partie affirme ne plus croire aux promesses des partis.Près de 16 millions de Marocains sont inscrits sur les listes électorales pour élire les 395 députés de la Chambre des représentants. Mais les jeunes de 18 à 24 ans ne représentent que 4 % des inscrits.Le chômage des jeunes et les inégalités sociales figurent parmi les principaux enjeux du scrutin. Si une partie de la jeunesse se détourne des urnes, d’autres jeunes Marocains ont, à plusieurs reprises, été au cœur de mobilisations.Ces élections interviennent alors que le Maroc commémore le premier anniversaire des manifestations du mouvement dit de la « Génération Z ». Des milliers de jeunes étaient alors descendus dans les rues pour réclamer de meilleurs services de santé et d’éducation.Le Maroc affiche pourtant une croissance économique soutenue et poursuit de vastes projets d’infrastructures, notamment dans la perspective de la Coupe du monde 2030, organisée conjointement avec l’Espagne et le Portugal. Mais les difficultés sociales restent au cœur des préoccupations. En juillet, des dizaines de milliers de personnes, principalement des jeunes Marocains, ont tenté de rejoindre l’enclave espagnole de Ceuta lors d’un important afflux migratoire.Les partis politiques espèrent transformer ces frustrations en mobilisation électorale.« Ces élections posent deux défis majeurs : restaurer la confiance des électeurs, en particulier chez les jeunes, dans la vie politique, et mettre en avant une élite politique intègre », estime le politologue Mohamed Chiker.À 28 ans, Haitham Arakchou, lui, compte voter. Il appelle les Marocains à se rendre aux urnes, dans l’espoir que le prochain gouvernement « améliore la situation