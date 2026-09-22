Justice régionale : la Cour de la CEDEAO s'est réunie à Dakar

La Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a ouvert ce lundi à Dakar sa conférence internationale de cinq jours sous le thème : « La Cour de justice de la CEDEAO à la croisée des chemins : justice, innovation, protection des droits de l’homme et avenir de l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest ».



Intervenant lors des travaux, le doyen de la faculté de droit de l’Université des études professionnelles d’Accra (UPSA), Ernest Kofi Abotsi, a souligné que cette rencontre se tient dans un contexte d'incertitudes géopolitiques majeures et de tensions sur les transitions démocratiques dans la région. L'universitaire a analysé la position « délicate » de l'instance judiciaire communautaire, contrainte de concilier les exigences du droit avec les réalités politiques et d'affronter des défis complexes allant de la crise sécuritaire à la cybercriminalité.



Il a estimé que ces assises doivent permettre de structurer une réflexion stratégique pour façonner l'avenir de la justice régionale, tout en préservant la neutralité et l'impartialité de l'institution juridique face aux secousses politiques qui frappent l'Afrique de l'Ouest.