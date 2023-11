Assemblée : le budget du ministère de la Culture approuvé en commission

Les parlementaires, tant de la majorité que de l'opposition, ont unanimement approuvé le budget du ministère de la Culture et du patrimoine historique, marquant ainsi un moment de consensus rare au sein de l'Assemblée nationale. Le ministre Aliou Sow s'est félicité de cette décision historique, soulignant l'importance de la culture en tant que force unificatrice au sein du pays.



« Lundi dernier dans l'après-midi, jusqu'à 22 heures, j'étais à l'Assemblée nationale, car il y a de cela un an, les parlementaires avaient adopté à une large majorité le budget. Beaucoup de députés de l'opposition avaient également approuvé le budget », a déclaré le ministre Aliou Sow en marge de la cérémonie d'ouverture de la 31e édition des Journées internationales de l'écrivain africain.



Poursuivant, il a également souligné que l'ensemble des programmes ont été approuvés à l'unanimité par les députés lors de la récente commission des finances et du contrôle budgétaire, élargie à la commission de la culture et de la communication, relate Les Échos. Se réjouissant de la capacité de discernement des parlementaires, le ministre a exprimé sa satisfaction quant à l'orientation future du ministère de la Culture et du patrimoine historique.