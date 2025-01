Assemblée nationale : 12 levées d'immunité parlementaire de 1960 à 2025

De 1960 à 2025, on a enregistré 12 demandes de levée de l’immunité parlementaire, avec une accélération notable à partir des années 2000. Ce phénomène illustre l’évolution du paysage politique sénégalais, où l’immunité parlementaire fait de plus en plus l’objet de contestations, en raison des attentes croissantes en matière de transparence et de justice. En somme, ces demandes ont suivi une tendance à la hausse, surtout après les années 2000, témoignant d'un mouvement vers une plus grande responsabilité et transparence vis-à-vis de la justice. Le régime de Macky Sall vient en tête en matière de levée d'immunité parlementaire suivi de celui d'Abdoulaye Wade.



Babou Diallo

div id="taboola-below-article-thumbnails">