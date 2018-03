Assemblée nationale : Ousmane Sonko va proposer la peine de mort pour les tueurs d'enfants

Chers compatriotes!

Comme je l'avais fait quelques semaines auparavant, lors de rassemblements politiques à Sokone et aux parcelles assainies, je tiens à exprimer mon indignation la plus acerbe face à la recrudescence des actes de violence crue. Particulièrement sur les personnes vulnérables que sont les enfants.





En tant que parent, je suis très inquiet, à l'image des millions de Sénégalais, qui laissent leurs enfants partir à l'école tous les jours ou aller jouer avec leurs amis du quartier.

Je déplore et condamne fermement l'amateurisme, le mépris et l'inertie de l'État qui, une fois encore, ne fait semblant de bouger sur des questions sociétales vitales que lorsque la clameur populaire grossit.





Pourtant, le ministre de l'intérieur et le palais trouvent le temps et les moyens de mettre un dispositif impressionnant de renseignement ou de répression pour pister, espionner, écouter ou mâter de l'opposant.

Aussi, j'invite le Président Macky Sall et son gouvernement:

- à déployer tous les moyens disponibles pour traquer, appréhender et punir les auteurs de ces actes ignobles;

- à les soumettre à un interrogatoire rugueux afin de remonter aux véritables criminels, c'est à dire leurs crapuleux commanditaires;

- à mettre en place un dispositif permanent de prévention, avec une attention particulière aux enfants de la rue, qu'ils ont échoué à retirer de la rue et dont les disparitions passeraient inaperçues,



En ce qui me concerne, je porterai prochainement une proposition de loi pour le durcissement des sanctions pénales notamment

- par l'instauration de la peine de mort contre tout acte d'homicide volontaire sur un enfant mineur;

- et une peine lourde minimale de 20 ans assortie de travaux forcés et sans possibilité de remise pour tout acte de viol commis sur un enfant de moins de 10 ans et pour tout acte de profanation d'une tombe.





Nous appelons les populations à plus de vigilance et de solidarité face à cette forme de "terrorisme" qui nous frappe durement;

Enfin nous appelons toute la population à participer à la marche prévue ce samedi 24 mars 2018 pour réclamer plus de protection pour les enfants et plus de sécurité pour les citoyens.