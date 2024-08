Assemblée nationale: Selon Abba Mbaye, la dissolution ne va pas tarder

La dissolution du parlement sénégalais ne va pas tarder, en à croire le député de Taxawu Sénégal, Abba Mbaye. «La dissolution prochaine de l'Assemblée nationale tout le monde savait que cela aller intervenir, quand on est arrivé ici, on savait le mandat allait durer deux ans », a indiqué Abba Mbaye, lundi, lors d’une session extraordinaire portant essentiellement sur le règlement intérieur.



A titre d’exemple, M. Mbaye révèle que toutes les « banques n'ont pas prêté au-delà de deux ans parce qu’ils ont considéré qu'il y avait un risque. Ce qui était une évidence ».



Le député de Taxawu Sénégal n’a pas manqué de dénoncer le fait que cette rencontre ait comme seul point à l’ordre du jour, la réactualisation du règlement intérieur de l’Assemblée nationale.



« Décider d’échange uniquement sur le règlement intérieur, les aspects liées au Premier ministre. Alors que celui-ci ne viendra pas alors qu’on ne pourra pas faire le DOB (débat d’orientation budgétaire) je pense que c’est un déni de responsabilité. Ce qui s’est passé aujourd’hui, on aurait pu en faire plus, mais on va en parler en commission », a-t-il soutenu.



A noter que la Commission des Lois va se réunir ce mardi pour examiner la proposition de loi portant sur la modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale avant son adoption vendredi en plénière.