Brésil : plus de 250 dirigeants d’Amnesty international «demandent justice» pour les victimes de Macky Sall

C’est une mauvaise nouvelle de plus pour l’ex-président Macky Sall, déjà en situation défavorable pour le poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Au Brésil, plus de 250 dirigeants d’Amnesty International (AI) se sont réunis pour demander justice pour les dizaines de morts enregistrés au Sénégal lors des événements politiques de 2021 – 2024, alors que Macky Sall dirigeait encore le pays.



«Justice now (maintenant !). Plus de 250 dirigeants d’Amnesty International réunis à Rio de Janeiro, au Brésil, dans le cadre de l’Assemblée Mondiale de l’organisation, demandent justice pour les manifestants tués, les victimes de torture et les détenus politiques de la période 2021 – 2024», a écrit Seydi Gassama, directeur exécutif d’AI au Sénégal.



Cet acte d’Amnesty International intervient alors que Macky Sall se trouve en difficulté dans la course au poste de secrétaire général de l'ONU. Lors du premier vote indicatif au Conseil de sécurité par les 15 membres, le 30 juillet 2026, il a obtenu 7 voix défavorables contre 6 favorables, avec 2 abstentions, devenant le candidat le plus rejeté parmi ses cinq autres adversaires.



CartograFreeSenegal, un collectif réunissant des journalistes, des cartographes et des scientifiques des données a établi à 65 le nombre de morts, dont 51 par balles, lors des violences politiques au Sénégal entre mars 2021 et février 2024, en grande majorité des jeunes. Le bilan officiel des autorités fait aussi état de 65 morts, alors que d’autres organisations de défense des droits de l’homme évoquent environ 80 morts.