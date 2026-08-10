Sénégal: Barthélémy Dias annonce une nouvelle coalition pour «faire front» à Diomaye et Sonko

Le leader de Sénégal "Bi Nu Bokk", Barthélémy Dias, annonce l’arrivée prochaine d’une nouvelle coalition politique. L’ancien maire de Dakar assure qu’une « troisième voie » est actuellement en gestation et appelle les forces de l’opposition à se regrouper pour faire face au pouvoir en place.



« Bientôt, vous verrez une coalition, vous verrez de vous-même une coalition. Elle est en gestation. Dans moins d’un mois, vous verrez, elle sera là », a déclaré Barthélémy Dias, ce lundi, dans l'émission matinale de la RFM.



Pour l’ancien maire de Dakar, cette future coalition doit permettre de rassembler les différentes forces de l’opposition autour d’une alternative politique.



« J’appelle l’opposition à venir faire front »



Barthélémy Dias plaide ouvertement pour la constitution d’une « troisième voie ». Selon lui, l’opposition doit désormais s’organiser pour proposer une alternative aux Sénégalais. « Je parle même d’une troisième voie et j’appelle d’ailleurs l’opposition à venir faire front », a-t-il lancé.



Dans son analyse de la situation politique actuelle, le leader politique s’en prend également au président Bassirou Diomaye Faye et au Premier ministre Ousmane Sonko. Il estime que les deux hommes portent une responsabilité dans la situation actuelle du pays.



« Pour ma part, je pense que Ousmane Sonko et Diomaye Faye, c’est kiff-kiff (ils sont pareils), c’est comme Bingo et Binga. Tous les deux sont responsables de la situation actuelle », a-t-il déclaré.



Barthélémy Dias estime par ailleurs que les forces politiques ne sont pas les seules à pouvoir peser sur l’avenir du Sénégal. Il met en garde contre une éventuelle dégradation de la situation et évoque l’existence de « forces » qui pourraient intervenir, sans autre précision.



« Il y a des forces qui sont parmi nous. Il faut faire attention. Attention, le Sénégal n’appartient pas seulement aux hommes politiques. Elles ne laisseront pas le désordre s’installer dans ce pays. Attention !», a-t-il averti.