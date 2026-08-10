Assemblée nationale: les 34% d’absentéisme «sont un signal d’un malaise profond» au Pastef (Aldiouma Sow)

L’Assemblée nationale du Sénégal a ouvert, ce lundi 10 août, sa session extraordinaire sous la présidence d’Ousmane Sonko. Sur les 165 députés de l’hémicycle, seuls 100 étaient présents. Si le quorum a été atteint, permettant d’ouvrir les travaux, c’est l’absence remarquée d’une trentaine de députés de Pastef (majorité) qui a suscité des interrogations.



Pour Aldiouma Sow, ancien cadre de Pastef ayant rejoint le nouveau parti présidentiel (Kiiraay – Les Patriotes Républicains), les «34 % d’absentéisme aujourd’hui à l’Assemblée nationale sont un signal d’un malaise profond dans les rangs (d’une) majorité parlementaire usurpée» par Ousmane Sonko, qu’il considère comme un « messie-imposteur».



Désormais proche de Diomaye Faye, il a par ailleurs estimé que le Sénégal assiste «sans doute au désaveu irréversible d’une gestion messianique de l’Hémicycle dont le pronostic vital est engagé», appelant les «députés patriotes républicains» à «faire entendre» leurs voix.



A l’heure actuelle, si les raisons exactes des absences des députés sont inconnues, à l’entame de la session extraordinaire, Ousmane Sonko a annoncé que deux d’entre eux étaient permissionnaires.