Podor : la coalition Diomaye Président lance les préparatifs de sa structuration départementale

La coalition Diomaye Président du département de Podor a tenu sa première réunion préparatoire en vue de son lancement officiel. La rencontre a été présidée par le coordonnateur départemental adjoint, qui a suppléé le coordonnateur titulaire, absent du territoire national pour des motifs professionnels. Cette séance de travail a réuni les leaders et responsables politiques de la coalition, marqués notamment par la participation des représentants du mouvement AG/JOTNA de Podor, dans le but de coordonner les actions de l'alliance au niveau local.
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