Ngaparou : le bureau local de PASTEF boycotte le meeting du 27 juin et récuse le coordonnateur départemental

Le bureau communal de PASTEF/Ngaparou a annoncé, dans un communiqué officiel publié ce dimanche 21 juin 2026, qu'il ne participera pas au meeting prévu le 27 juin prochain dans sa commune. Réunie en session extraordinaire, l'instance locale fustige une absence totale de concertation et un manque d'inclusivité de la part de la coordination départementale de Mbour. Elle dénonce une démarche unilatérale menée à l'insu des responsables de terrain, qui n'auraient été informés de l'événement qu'à deux semaines de son échéance.



Les responsables de Ngaparou attribuent l'entière responsabilité politique de cette crise à Mamadou Lamine Diaïté, le coordonnateur départemental de Mbour. Le bureau local accuse ce dernier d'instaurer des « divisions artificielles » et une « logique de favoritisme et d'exclusion » au sein des différentes communes du département. La structure communale rejette également toute tentative d'imposer un candidat au nom de PASTEF/Ngaparou, rappelant que le choix des futurs responsables doit revenir exclusivement à la base.



Face à ce qu'il qualifie d'« affront de trop », le bureau de PASTEF/Ngaparou appelle officiellement l’ensemble de ses militants et sympathisants à boycotter la manifestation du 27 juin. L'instance locale interpelle solennellement le Bureau politique national et le Comité exécutif national de PASTEF – Les Patriotes pour arbitrer le différend et mettre fin à des méthodes de gestion jugées « hétérodoxes » qui fragilisent le parti dans le département.