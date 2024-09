Assemblée nationale : la loi portant suppression du HCCT et CESE rejetée, les députés de YAW crient au scandale

Après presque dix tours d’horloge l’Assemblée nationale a, en majorité, rejeté la réforme portant suppression des institutions notamment, le HCCT et le CESE. Sur les 165 députés, "83 ont voté contre" la suppression. Il s'agit, des députés de la coalition BBY et de Marietou Dieng, député non -inscrite et Alassane Ndoye du PDS, contre "80 voix pour" la suppression dont les députés de YAw, Wallu entre autres avec "0 abstinence" et deux absences dont les procurations n’ont pas été prises en compte parce qu’e, selon le président de l’AN ne respectaient pas les normes.



A noter que le vote s’est déroulé sous des polémiques :

Les députés de Yaw et Wallu avaient demandé au président de procéder au vote secret, une décision contestée par Abdou Mbow et ses députés ,qui, de leur côté, ont réclamé un scrutin public avec vote à main levée.



Après quelques minutes de discorde, le président Amadou Mame Diop se basant sur les lois qui régissent le règlement intérieur sur le vote de loi a opté pour un scrutin public avec vote à main levée, affirmant que c’est le mode de vote à l'AN.



Suite aux résultats des votes rejetant la suppression des institutions, les parlementaires de Yaw crient au scandale et parlent de violation du règlement de l'AN.