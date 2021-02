Assemblée nationale: le bureau donne suite à la requête du ministère de la Justice et convoque lundi la Commission des lois

Le bureau de l'Assemblée nationale convoqué ce jeudi à 11 heures vient de donner une suite favorable à la lettre du ministère de la Justice, adressée à Moustapha Niasse, mardi 9 février.



Ledit bureau a accepté de donner suite à la demande du Procureur général, portant requête de levée d’immunité du député et opposant politique Ousmane Sonko, accusé de "viols et menaces de mort", par une masseuse de 20 ans, répondant au nom de Adji Sarr



Ce qui signifie que la procédure est enclanchée. D'ailleurs la Commission des lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains va se réunir, lundi 15 février 2021 à 10 heures. Avec pour Ordre du jour: "Constitution de la Commission Ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko"