Assemblée nationale : les députés adoptent largement la proposition de loi modifiant la Constitution

Au Sénégal, l’Assemblée nationale a adopté, ce lundi 17 août, à une très large majorité la proposition de loi portant modification de l’article 37 de la Constitution. Sur 135 votants, seuls deux (02) d’entre eux ont voté contre dont le député Thierno Alassane Sall. Du reste, 133 parlementaires, en majorité de Pastef, ont voté «Pour» le texte.



Selon les dispositions de cette nouvelle loi, le président de la République, le président de l’Assemblée nationale ainsi que le Premier ministre sont tenus de déclarer leurs patrimoines : trois mois après leurs prises de service et trois mois après la cessation de leurs fonctions.



Représentant le gouvernement, Me Moussa Sarr, ministre de la Justice, Garde des Sceaux, a annoncé que Diomaye Faye «adhère pleinement» à l’initiative des députés de Pastef ayant proposé la loi. Cependant, le chef de l’Etat compte soumettre le texte à référendum, afin de l'élargir à toutes les personnes assujetties à la déclaration de patrimoine. La date du référendum, quant à elle, n’a pas encore été communiquée.