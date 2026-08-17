Éducation : le G7 s’oppose au recrutement spécial de 2 527 enseignants

Le G7 s’oppose au recrutement spécial de 2 527 enseignants annoncé par le Gouvernement pour la rentrée scolaire 2026-2027. Dans un communiqué, les syndicats dénoncent une décision prise sans concertation avec les organisations représentatives du secteur de l’éducation.



Le G7 rappelle que des recrutements spéciaux avaient déjà été effectués en 2022 (5 000 enseignants) et en 2024 (2 000), alors que le Gouvernement avait présenté cette dernière opération comme la dernière. Pour les syndicats, la répétition de ces mesures pose des questions sur la planification des besoins et la transparence des procédures.



Le groupe exige désormais que les recrutements d’enseignants se fassent exclusivement par voie de concours, afin de garantir la qualité, la transparence et l’égalité des chances. Tout en reconnaissant la nécessité de résorber le déficit d’enseignants, le G7 estime que cette priorité ne doit pas se faire au détriment de la qualité de l’éducation.



Le syndicat appelle enfin les acteurs de l’école et la société civile à se mobiliser pour la défense d’une école publique de qualité.