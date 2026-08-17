Coup de tonnerre au parlement : un député de Pastef se rebelle et se rallie à Diomaye

C’est un coup de tonnerre à l’Assemblée nationale du Sénégal. Ce lundi 17 août, lors de l’examen en séance plénière de la proposition de loi portant modification de l’article 37 de la Constitution, le député de Pastef (majorité parlementaire), Djiby Ciss, s’est rebellé contre son groupe politique, tout en apportant son soutien au président Diomaye Faye. Il a même appelé ce dernier a dissoudre l’Assemblée nationale pour de nouvelles élections.



La proposition de loi initiée par le groupe Pastef – Les Patriotes vise à rendre obligatoire et publique la déclaration de patrimoine au début et à la fin du mandat du président de la République. Cependant, Djiby Ciss dit s’opposer à une initiative qui «vise directement» Diomaye Faye. «Je ne voterai aucune loi de ce genre. Je ne voterai pas cette loi, et je le dis haut et fort (…) Je pense même que c'est le président qui est visé», a-t-il précisé, ajoutant n’avoir «peur de personne», encore moins «effrayé» de perdre son mandat de député.



«Je ne suis pas un député qu'on met dans sa poche et qui n'a même pas peur de faire un seul mandat. Ce qui a fait de moi un député, c'est mon propre travail», a-t-il dit, ajoutant avoir «la conviction personnelle» que si le président Diomaye Faye ne prend pas ses responsabilités en dissolvant le parlement, «les institutions vont s'abîmer».



Cette prise de position du député intervient dans un contexte de clarification politique, où les acteurs politiques de la coalition ayant remporté l’élection présidentielle de 2024 sont contraints de choisir leur camp, alors que la rupture est désormais consommée entre Diomaye Faye et son ex-mentor Ousmane Sonko, actuel président de l’Assemblée nationale.