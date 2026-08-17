Bakel : une marche pacifique organisée contre les coupures d’électricité dans les périmètres rizicoles

Une marche pacifique a été organisée, ce lundi 17 août 2026, à Bakel, pour dénoncer les coupures d’électricité affectant les stations de pompage des périmètres rizicoles. Les manifestants contestent la décision de la Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec), qui aurait procédé à des coupures en raison de factures impayées.



Brassards rouges et pancartes en main, les participants réclament une solution à cette situation qu’ils jugent préoccupante pour les activités agricoles. Sur les pancartes, plusieurs messages sont affichés : « Non à la gestion opaque des systèmes de facturation », « Non aux primes fixes », « Oui pour une concertation franche et sincère entre la Senelec et les usagers des stations de pompage », mais aussi « Remettez l’électricité » et « Auditez nos installations électriques ».



Les manifestants appellent ainsi à un dialogue entre la Senelec et les usagers afin de trouver une solution durable à la crise.