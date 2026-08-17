Dakar : le parti présidentiel Kiiraay en conférence de presse ce mardi 18 août

Les membres de Kiiraay les Patriotes Républicains, le parti récemment crée par le président Diomaye Faye, ont annoncé ce lundi 17 août qu’ils tiendront demain une conférence ce presse, à 15h (GMT), à l’Hôtel Feto.



«Cette rencontre sera l’occasion d’échanger avec les professionnels des médias sur les principales questions d’actualité et de présenter les éléments d’information relatifs à la vie et aux orientations du parti», a précisé le communiqué.



Cette annonce d’une conférence de presse intervient 72h après celle tenue par la formation politique Pastef – Les Patriotes. Celle-ci visait à clarifier la position de la majorité parlementaire face aux vives tensions et aux réformes institutionnelles en cours à l'Assemblée nationale.