Assemblée nationale : reprise de la séance après une suspension

Après une courte suspension, la séance de l'Assemblée nationale a repris. Le Président de l'Assemblée est de retour à son poste et les députés ont repris le débat.



Pour rappel, tout le public venu suivre la plénière de l’Assemblée nationale portant dissolution du Haut Conseil des Collectivités territoriales (HCCT) et du Conseil économique, social et environnemental (CESE), a été évacué.



À l'extérieur de l'Assemblée, des militants ont créé des troubles, refusant de quitter les lieux et réclamant la libération d'un jeune militant de Pastef, dont l'arrestation avait conduit à leur expulsion.



Les gendarmes sont intervenus pour les disperser, avec l'aide du GIGN, qui a été déployée pour faciliter l'évacuation des manifestants.