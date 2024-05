Assemblée nationale : une délégation de parlementaires saoudiens reçue par Amadou Mame Diop

Une délégation de parlementaires saoudiens a été reçue ce mercredi 22 mai à l'Assemblée nationale du Sénégal par le président Amadou Mame Diop. Selon l'institution, le président a réaffirmé "à cette occasion la solidité des liens unissant le Sénégal au Royaume d'Arabie Saoudite". Il ajoute : "votre pays joue un rôle clé dans la marche de l'Organisation de la Conférence Islamique (OCI) et de la Ummah en général. Il est aussi un grand partenaire du Sénégal dont il appuie beaucoup de ses projets de développement dans divers domaines. C'est donc dire que vous venez d'un très grand pays qui compte beaucoup pour nous".



Le président du Groupe d'amitié parlementaire Majlis al-shura (le parlement saoudien), le Dr Aymen Ben Saleh Fadel a pour sa part "exprimé sa joie de se retrouver avec sa délégation dans un pays frère qui compte beaucoup aux yeux du Royaume saoudien qui le considère comme un des ses partenaires parmi les plus importants et les plus fidèles en Afrique". Les deux parties ont entamé une séance de travail pour explorer les voies et moyens d'une coopération des deux pays.