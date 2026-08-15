Assomption à Kolda : l’Abbé Bernard Boiro appelle à préserver et respecter le corps

« La montée de Marie au ciel avec son corps et son âme nous interpelle sur la manière dont nous nous occupons de notre corps », a déclaré l’Abbé Bernard Boiro devant les fidèles réunis pour cette célébration religieuse.

Selon lui, le corps humain est aujourd’hui soumis à de nombreuses tensions et influences. Il a cité notamment « l’exposition dans les réseaux sociaux, le corps hyper connecté, la chirurgie esthétique », autant de phénomènes qui, à ses yeux, peuvent contribuer à une perception dévalorisante ou déformée du corps.

L’homme d’Église s’est particulièrement arrêté sur la chirurgie esthétique. Pour lui, le recours à certaines pratiques visant à modifier l’apparence physique peut traduire une forme de rejet de soi. « Opter pour la chirurgie esthétique, c’est sous-estimer sa personne, refuser la main de Dieu », a-t-il estimé.

L’Abbé Bernard Boiro a également dénoncé les comportements qui contribuent à la dégradation du corps, notamment la consommation excessive d’alcool et la drogue. Il a ainsi appelé les fidèles à prendre conscience de la valeur de leur corps et des conséquences des pratiques susceptibles de l’endommager.

À travers son message, le religieux a exhorté les chrétiens à respecter leur corps et à en prendre soin, afin de le maintenir intact et préserver la création telle que Dieu l’a voulue.



À l’occasion de la fête de l’Assomption, célébrée ce 15 août à la paroisse cathédrale Notre-Dame des Victoires de Kolda, l’Abbé Bernard Boiro a invité les fidèles à réfléchir sur la manière dont ils prennent soin de leur corps. Dans son homélie, le guide religieux a notamment établi un lien entre la montée de la Vierge Marie au ciel avec son corps et son âme et la nécessité, pour chacun, de respecter et de préserver son corps.