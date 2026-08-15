Justice : plusieurs dossiers sensibles au cœur des échanges entre Me Moussa Sarr et la RADDHO

Selon un communiqué, la rencontre a porté sur plusieurs préoccupations liées aux droits humains et au fonctionnement de la justice. La RADDHO a notamment évoqué le dossier des victimes des événements de 2021 à 2024, la détention provisoire, l’accès aux établissements pénitentiaires, la digitalisation de la justice, l’absence de tribunaux d’instance dans certains départements.



L’organisation des droits humains a également plaidé et la ratification de la convention de l’Union africaine sur l’élimination des violences faites aux femmes et aux filles.



Le ministre a réaffirmé son engagement en faveur des droits humains et son ouverture à un partenariat avec la société civile. Il a rappelé que la détention devait rester l’exception.

Me Moussa Sarr a également annoncé que la question de l’accès de la RADDHO aux prisons serait soumise à la Direction de l’Administration pénitentiaire, avec l’objectif de permettre au moins une visite annuelle.

Le ministre de la Justice s’est engagé à examiner l’absence de tribunaux d’instance dans certains départements et à échanger avec son collègue des Affaires étrangères sur la ratification de la convention africaine relative aux violences faites aux femmes.

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Moussa Sarr, a reçu en audience, le vendredi 14 août 2026, une délégation de la Rencontre africaine pour la défense des droits de l’homme (RADDHO), conduite par son président du Conseil d’administration, Ciré Sy.