Carburants : les explications du Gouvernement sur la hausse du super et du gasoil

Le Gouvernement justifie cette mesure par la flambée des cours mondiaux liée au conflit au Moyen-Orient (hausse de 61 à 69 % depuis février 2026). Il précise qu’il s’agit d’un retour aux niveaux d’avant la baisse du 6 décembre 2025.



Face à cette situation, il précise que de nombreux pays, parmi lesquels la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, I'Inde ou la Chine, ont déjà relevé leurs prix à la pompe.



Le Sénégal, lui, a tenu aussi longtemps que possible. Depuis la baisse des prix à la pompe en décembre 2025, l'État a absorbé seul la hausse mondiale, afin de préserver le pouvoir d'achat des ménages. Depuis le début de l'année, cet effort représente plus de 245 milliards de FCFA de subventions pour le seul secteur des carburants. Sans ajustement, il aurait fallu y ajouter environ 47 milliards de FCFA supplémentaires en un seul mois, du 15 août au 12 septembre 2026.



Le Gouvernement souligne que sans des ajustements, le niveau des subventions au secteur de l'énergie est projeté à 1069 milliards de FCFA sur toute l'année 2026, contre 250 milliards de FCFA dans le budget voté par l'Assemblée nationale. C'est autant de ressources en moins pour l'école, la santé, l'agriculture et le soutien aux ménages les plus vulnérables, explique le Gouvernement.



Ce que l'État continue de prendre en charge



D’après le Gouvernement, l'ajustement décidé est partiel et mesuré. Même aux nouveaux prix, chaque litre vendu à la pompe reste en dessous de son coût réel d'importation. En effet, le prix réel du supercarburant devrait être de 1019 FCFA et celui du gasoil de 1 044 FCFA. L'État continue donc de subventionner chaque litre de carburant consommé au Sénégal.



Cette décision permet d'alléger la charge d'environ 9,7 milliards de FCFA sur un mois, tout en maintenant les prix sénégalais, en particulier celui du gasoil, parmi les moins élevés de la sous-région ouest-africaine.



La protection des ménages est maintenue et renforcée



Les filets sociaux, notamment la Bourse nationale de Sécurité familiale et l'ensemble des mécanismes de protection sociale des couches défavorisées, continueront d'être mobilisés et renforcés pour sauvegarder le pouvoir d'achat des ménages.



Le Gouvernement dit garantir la sécurité et la continuité de l'approvisionnement du marché national en produits pétroliers. Il assure une veille permanente sur l'évolution des marchés internationaux, afin d'adapter, le cas échéant, le dispositif de fixation des prix, dans le souci de préserver à la fois les intérêts des consommateurs, la viabilité du secteur et l'équilibre de l'économie nationale.