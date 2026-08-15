Saint-Louis : Amy Mara Dièye s’engage pour de meilleures conditions de travail des pêcheurs

Au quai de pêche de Gokhou Mbath ainsi qu’au site de transformation attenant, la ministre a longuement échangé avec les pêcheurs et les femmes transformatrices sur leurs conditions de travail et les difficultés auxquelles ils font face au quotidien.

À l’issue de ces échanges, elle a procédé, au nom de son département, à la remise d’équipements de dernière génération destinés à renforcer la sécurité des acteurs et à faciliter les activités de transformation.

À Guet Ndar, communauté emblématique de la pêche saint-louisienne, Amy Mara Dièye a également visité le quai de pêche et le site de transformation.

« La modernisation des outils de production et l’amélioration des conditions de travail des acteurs constituent des priorités pour notre département », a-t-elle indiqué.

À l’écoute des préoccupations exprimées par les acteurs, la ministre a présenté les modalités d’accompagnement renforcées que le département entend déployer. Des équipements pratiques de dernière génération ont également été mis à leur disposition.



La matinée s’est poursuivie au Service régional des Pêches de Saint-Louis, où Madame le Ministre a échangé avec les agents sur les défis du secteur dans la région et les moyens de renforcer l’encadrement de proximité des acteurs.



Au siège du CLPA, elle a constaté l’état d’avancement très satisfaisant des travaux de construction en cours, une promesse du ministère en voie de concrétisation. Elle a ensuite procédé à une remise officielle de gilets de sauvetage au profit des pêcheurs.



« La sécurité en mer reste une priorité absolue. Nous devons tout mettre en œuvre pour mieux protéger nos pêcheurs », a-t-elle souligné.

À travers ces différentes étapes, marquées par un dialogue direct et constructif avec les communautés de pêche, Amy Mara Dièye a réaffirmé l’engagement du département à moderniser les outils de production, sécuriser les activités de pêche et accompagner durablement les acteurs vers une pêche prospère et génératrice de revenus, conformément aux orientations du Gouvernement.

Dans le cadre de sa tournée de travail dans la région de Saint-Louis, Amy Mara Dièye, ministre des Pêches et de l’Économie maritime, a consacré la matinée du vendredi 14 août 2026 à une série de visites de terrain auprès des acteurs de la pêche artisanale et de la transformation des produits halieutiques.