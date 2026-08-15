Homélie de l'Assomption : le Pape Léon XIV invite les fidèles à voir la beauté dans chacun

Léon XIV a débuté son homélie en citant un extrait de la constitution apostolique Munificentissimus Deus du Pape Pie XII qui proclama en 1950 le dogme de l’Assomption: «Marie, une fois achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée à la gloire céleste, corps et âme». Le Magistère de l’Église «nous montre dans ce Mystère», a souligné le Pape, «l’accomplissement de la plénitude de grâce que Dieu lui a donnée lors de sa Conception immaculée».



Dans le livre de l’Apocalypse (Ap 12, 1), Marie est décrite comme étant «une femme vêtue du soleil, ayant la lune sous ses pieds», lieu de rencontre entre «le ciel et la terre, le temps et l’éternité». Une image qui, admet Léon XIV, peut sembler à première vue «contraster avec l’expérience de ce que le passage des années» produit chez l’homme.



«Avec l’âge, en effet, notre corps devient moins agile et plus lourd; notre peau devient moins fraîche et montre les signes de la vieillesse; nos cheveux ne prennent ni couleur ni éclat, mais deviennent gris puis blancs». «Alors, s’interroge le Pape, qu’avons-nous en commun avec la merveilleuse jeune femme que l’on voit représentée sur les retables de nos autels?».



Ainsi, «la glorification de Marie, corps et âme» enseigne aux fidèles que la véritable beauté ne «consiste pas à dissimuler les signes du temps qui passe, mais à montrer, même gravés dans notre chair, les signes de l’amour qui ne passe jamais» (cf. 1 Co 13, 8). La Vierge invite chacun à «remettre en question bon nombre de canons esthétiques, principalement de nature hédoniste et consumériste, que le monde nous impose et qui risquent de nous emprisonner dans de lourds conditionnements, nous faisant gaspiller des énergies précieuses dans ce qui n’a vraiment pas d’importance et ne dure pas éternellement».



L’amour, plus bel ornement de l’humanité



Le Pape exhorte ainsi les fidèles à apprendre à distinguer la beauté aussi bien dans «le visage tendre d’un enfant» que dans «les rides d’une personne âgée», «dans les parures de fête comme dans les vêtements et les outils de travail».



“C’est l’amour qui est le plus bel ornement de l’homme : l’amour qui transfigure, transforme, ennoblit, élève ; qui rend léger, libre, proche de Dieu, même à travers les aléas de la vie.”



La sublimité dans la charité



Inutile de chercher loin la sublimité du Mystère célébrée ce 15 août. «Nous pouvons la rencontrer, assure le Pape, là où règne la véritable charité: dans les yeux d’un père et d’une mère qui rentrent à la maison après une journée de travail, fatigués, mais heureux d’être avec leurs enfants; dans le visage des grands-pères et des grands-mères qui, malgré les maux de l’âge, retrouvent une énergie inattendue en s’occupant de leurs petits-enfants; ou encore dans l’engagement de jeunes qui s’efforcent de grandir dans la droiture et l’honnêteté, prêts même à aller à contre-courant de “ce que font tous les autres”».



Dans la sainte humanité de Marie se trouve aussi celle des hommes, poursuit le Pape, «nous y sommes aussi appelés, pour vivre sa même plénitude de vie et à partager sa même gloire».



S’inspirant des écrits de Saint-Augustin, Léon XIV a enfin invité les fidèles à faire leur l’invitation de l’évêque d’Hippone, celle de suivre la lumière du Ressuscité, en changeant de cap si nécessaire. «Faisons-le, en particulier aujourd’hui, a expliqué le Pape, en tournant notre regard vers Marie que Dieu a couronnée de gloire dans son âme et dans son corps, et qu’il nous a donné comme Mère, guide, compagne de route et protectrice sur le chemin du Ciel».



Avec Vatican News